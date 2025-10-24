Прокуратура передала в суд дело подростка, нанесшего смертельный удар товарищу

В августе этого года ссора между подростками в селе Косулино закончилась трагедией. Юноша 2009 года рождения в драке нанес смертельный удар своему товарищу. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Прокуратура направила уголовное дело в суд, – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемый с друзьями гулял около реки в с. Косулино. Собираясь купаться, мальчик снял наручные часы и положил их на одежду. После того, как он вышел из воды, увидел, что ремешок у часов надорван. Подростки не сознавались, кто трогал часы и порвал ремешок, в связи с чем между ребятами возникла конфликтная ситуация. По дороге домой обвиняемый требовал от друзей сознаться, кто повредил его вещь. Мальчики начали спорить, один из них снимал происходящее на телефон. В результате разгоревшегося словесного конфликта подросток ударил кулаком товарища в область груди, от чего последний упал и стал задыхаться. Мальчики стали его поднимать, но он продолжал задыхаться. Помощь пострадавшему также пытались оказать прохожие. Приехавшим сотрудникам скорой медицинской помощи спасти мальчика 2010 г.р., не удалось.

Обвиняемый вину в предъявленном обвинении не признал, пояснив, что умысла на причинение вреда здоровью не имел, хотел пресечь оскорбления в свой адрес и находился в эмоционально подавленном состоянии. Ранее на учетах в правоохранительных органах юноша не состоял. С 2014 года он жил с бабушкой и дедушкой, его мать лишена родительских прав. Погибший мальчик рос с мамой.

Екатеринбург, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube