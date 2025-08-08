Суд оставил на свободе школьника, который нанес другу смертельный удар

Подросток, который обвиняется в том, что нечаянно убил своего приятеля, остался на свободе.

Как сообщили в пресс-службе Белоярского районного суда, судья отказал в избрании меры пресечения в виде ареста.

Напомним, 15-летний школьник погиб от руки приятеля в селе Косулино 6 августа. Трое друзей возвращались с водоема, где купались. По предварительным данным, двое подростков взяли наручные часы своего приятеля и стали их подбрасывать, возникла ссора, а потом драка. Один из парней ударил другого в солнечное сплетение.

Увидев, что другу стало плохо, подозреваемый сам вызвал скорую помощь. Пытались помочь и случайные прохожие, но реанимировать мальчика не удалось. Прибывшая бригада констатировала смерть школьника.

Подозреваемый с 2014 года живет с бабушкой и дедушкой, его мать лишена родительских прав, юноша в ПДН на учете не состоял. Погибший рос с мамой.

Белоярский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube