15-летний парень погиб в результате драки с приятелем

15-летний школьник погиб от руки приятеля в селе Косулино Белоярского района Свердловской области.

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, трагедия произошла вчера, 6 августа. Трое друзей возвращались с водоема, где купались. По предварительным данным, двое подростков взяли наручные часы своего приятеля и стали их подбрасывать, возникла ссора, а потом драка.

Увидев, что другу стало плохо, подозреваемый сам вызвал скорую помощь. Пытались помочь и случайные прохожие, но реанимировать потерпевшего не удалось. Прибывшая «неотложка» констатировала смерть школьника.

Подозреваемый с 2014 года живет с бабушкой и дедушкой, его мать лишена родительских прав, юноша в ПДН на учете не состоял. Погибший рос с мамой.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Заречный, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube