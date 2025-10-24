В Екатеринбурге начался суд над матерью, убившей маленькую дочку

В Свердловском облсуде началось рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве 2-месячного ребенка.

Трагедия произошла в июне этого года в Камышловском районе. 20-летняя Анастасия Яшенкова не выдержала крика и плача своей малолетней дочери и закрыла ей нос и рот. Девочка погибла от асфиксии. После совершения преступления женщина попыталась скрыться, но была задержана в тот же день сотрудниками правоохранительных органов. Обвинение Яшенковой было предъявлено по статье п. в» ч.2 ст.105 УК РФ.

Свою вину подсудимая признала частично: девочка действительно погибла в результате ее действий, но умысла на убийство у матери не было, – сообщили в пресс-службе облсуда.

Суд перешел к судебному следствию, в судебном заседании установлен порядок исследования доказательств по делу, допрошен потерпевший. Также Яшенковой продлен срок содержания под стражей на 6 месяцев, то есть по 7 апреля 2026 года. Следующее заседание состоится 27 октября в 11:00.

Екатеринбург, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube