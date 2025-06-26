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Четверг, 26 июня 2025, 11:36 мск

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На Урале мать пробила младенцу череп и пыталась скрыться

В Камышловском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка.

Трагедия случилась днем 25 июня. По данным СКР, мать с силой бросила на диван месячную дочку, разозлившись из-за ее плача. Ударившись, малышка получила смертельную черепно-мозговую травму. После случившегося женщина попыталась скрыться в другом городе.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции задержали нерадивую мать на автовокзале по приезде в другой населенный пункт. Ее доставили в дежурную часть, а затем передали в следственный комитет для проведения официального допроса. «Прежде чем ретироваться, женщина направила супругу SMS, в которой попрощалась с мужем. Сейчас мужчина находится в состоянии шока от случившегося и недоумевает, как такое могло произойти», – добавил Горелых.

Следователи допрашивают свидетелей и выясняют, как характеризовалась семья погибшей девочки. Решается вопрос о предъявлении обвинении матери ребенка и избрании ей меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК по Свердловской области.

Камышлов, Ангелина Сергеева

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