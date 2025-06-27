Молодой матери, пробившей череп месячной дочке, предъявили обвинение

Жительнице Камышловского района предъявлено обвинение в убийстве месячной дочери (п. в» ч.2 ст.105 УК РФ), сообщает областной следственный комитет. Женщину задержали полицейские на автовокзале после того, как она отправила мужу прощальное СМС.

По данным следствия, убийство ребенка произошло днем 25 июня. 19-летняя мать, разозлившись из-за плача грудной дочери, с силой бросила ее на диван. Девочка получила черепно-мозговую травму и скончалась, а молодая мама пыталась сбежать в другой город. После задержания ее доставили на допрос. Там она призналась, что «навредила» своему ребенку. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения обвиняемой, СК ходатайствует о заключении под стражу.

Как ранее сообщал пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, в первые часы трагедии муж обвиняемой находился в состоянии шока и недоумевал, как такое могло произойти.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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