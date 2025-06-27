Молодую маму, убившую свою месячную дочь, отправили в СИЗО на 2 месяца (ФОТО)

Камышловский районный суд до 24 августа отправил в СИЗО Анастасию Яшенкову, которая позавчера пробила череп своей грудной дочери, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как ранее писал «Новый День», матери предъявлено обвинение по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ.

По данным следствия, убийство ребенка произошло днем 25 июня. 19-летняя мать, разозлившись из-за плача грудной дочери, с силой бросила ее на диван. Девочка получила черепно-мозговую травму и скончалась, а молодая мама пыталась сбежать в другой город. После задержания ее доставили на допрос. Там она призналась, что «навредила» своему ребенку.

Как ранее сообщал пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, в первые часы трагедии муж обвиняемой находился в состоянии шока и недоумевал, как такое могло произойти.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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