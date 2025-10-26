Началась осенняя миграция лебедей: что делать, если вы нашли раненую птицу

Живущие на Урале лебеди начали мигрировать к местам зимовки. Зоозащитники предупреждают, что в этот период птицы чаще травмируются и болеют, и напоминают, как им можно помочь.

Специалисты Центра по спасению диких животных «Особый питомец» в своих соцсетях пишут, что зачастую люди, нашедшие раненую птицу, могут просто посадить ее в курятник, в надежде, что она поправится сама. Это ошибка.

«Птицы так же болеют, как и люди. И им так же необходима помощь врача. Поэтому чаще всего птицы, переданные куда-то без обследования и лечения, просто погибают. Ведь у птиц, кроме костей, так же есть сердце – желудок – печень – почки, которые тоже дают сбои и из-за чего птица теряет лётность», – отмечают зоозащитники.

Если нашедший раненого лебедя или другую птицу человек не знает, куда обратиться, он может позвонить за советом в центр «Особый питомец».

Ранее орнитолог Нина Садыкова рассказала «Новому Дню», что в этом году осенняя миграция птиц на Среднем Урале продлится дольше, чем обычно. Перелет пернатых задержали теплая осень и обилие корма. «Обычно пролет завершается, когда уже есть устойчивый снежный покров. Птицы будут лететь еще весь сентябрь и октябрь, а последние из них отправятся в путь уже в ноябре. В целом на Урале в этом году перелет, вероятно, закончится чуть позже, потому что пока в сентябре погода теплая и хорошая. Кроме того, обильный урожай семян и плодов позволяет птицам дольше задерживаться на местах, где они кормятся в конце лета и осенью», – отметила собеседница «Нового Дня».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

