За неделю на Урале родилось 614 детей

614 детей за неделю родилось в Свердловской области. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального Минздрава, на свет появилось 312 мальчиков и 302 девочки, из них 2 пары близнецов.

Согласно статистике, 445 мам родили до 35 лет, 167 – после 35 лет. Для одной женщины это стали восьмые по счету роды, а еще для другой – седьмые.

Ранее «Новый День» писал о том, какие необычные имена дают своим детям жители Свердловской области. В частности, мальчиков называли Тарас, Гавриил, Бронислав, Лукиан, Северин, Леонардо, Янислав, Фрол. А девочек – более поэтично: Муза, Ива, Селин, Элиса, Роза, Юстина, а также Михайлина, Демьяна, Глафира, Илария и Степанида.

Екатеринбург, Елена Васильева

