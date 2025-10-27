Спортсменам запретили ставить пиявок – теперь это вид допинга

Спортсмены больше не смогут ставить пиявок, с 1 января 2026 года это будет считаться допингом и расцениваться как манипуляции с кровью и ее компонентами, так как кровь при гирудотерапии выводится из организма «вне утвержденных медицинских целей», сообщает РУСАДА.

Напомним, на прошлой неделе после перерыва в состав «Автомобилиста» вернулся нападающий Анатолий Голышев, который ранее был отстранен за положительную допинг-пробу после того как принял противовирусный препарат.

Екатеринбург, Елена Сычева

