Суд продлил домашний арест экс-полицейскому, обвиняемому в получении взяток от журналиста

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по ходатайству прокурора продлил срок домашнего ареста Андрею Карпову по 13 февраля 2026 года. Бывший начальник угрозыска ОП № 10 обвиняется в получении взяток от редактора «Ура.ру» Дениса Аллаярова.

Уголовное дело Карпова рассматривается в особом порядке. Во время домашнего ареста ему запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми и обвиняемыми по данному делу, использовать любые средства связи и интернет, за исключением случаев, отдельно указанных в постановлении, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, журналист Денис Аллаяров, обвиняемый в даче взяток полицейскому, находится в СИЗО с 6 июня 2025 года. Андрей Карпов приходится ему родным дядей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

