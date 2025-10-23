Денис Аллаяров останется в СИЗО (ФОТО)

Редактор Ура.ру Денис Аллаяров останется в СИЗО еще на 6 месяцев. Такое решение приняла судья Верх-Исетского районного суда Юлия Меркулова.

Как ранее сообщал «Новый День» Аллаяров просил суд отпустить его под домашний арест – средства на проживание у него есть (он до сих пор трудоустроен в Ура.ру, получает заработную плату), приносить продукты питания тоже есть кому. В качестве аргумента для выхода из СИЗО защита представила данные о том, что Аллаярову необходимо принимать лекарства в связи с наличием хронического заболевания. В изоляторе он провел уже полгода.

Слушание дела Аллаярова началось сегодня. Напомним, редактора Ура.ру обвиняют в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Речь идет о выплатах дяде Аллаярова, бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову. По версии следствия, Аллаяров регулярно покупал у родственника оперативные сводки полиции.

Следующее заседание состоится 28 октября. Адвокаты заявили, что будут обжаловать решение по мере пресечения.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube