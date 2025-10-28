В Ревде люди всю ночь несли цветы к месту гибели детей

Жуткое ДТП на улице Чехова, где погибли двое детей, очень впечатлило ревдинцев.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», в городе уже скуплены все гвоздики. Люди несут к месту гибели девочек 7 и 9 лет игрушки и цветы. Газета «Ревдинскмй рабочий» сообщает, что люди в слезах идут к месту трагедии и утром. На месте сформирован стихийный мемориал, помимо цветов и игрушек, там лежат окровавленные шапочка и обувь погибших девочек и 9 и семи лет, которые были сестрами, а также 11-летней пострадавшей девочки. Она госпитализирована, находится на ИВЛ, с семьей работают психологи МЧС. Они же работают и с семьей погибших сестер.

Напомним, что резонансное ДТП произошло вечером 27 октября. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, в трех девочек, стоявших на тротуаре и ждавших зеленый цвет светофора, влетел ВАЗ 12-й модели, которым управлял 37-летний мужчина. Две девочки погибли на месте, третью увезли в реанимацию. В больнице и оказался водитель ВАЗа. Очевидцы сообщают, что машина влетела в стену здания магазина.

Горожане в соцсетях сообщали, что эта же машина, якобы, целый день разъезжала по городу, создавая опасные ситуации. «Ревдинский рабочий» сообщает, что после ДТП из ВАЗа вытащили бутылки с крепким и некрепким спиртным, банки от энергетиков. В больнице водитель вед себя неадекватно и не понимал, что натворил, передает «Ревдинский рабочий».

СКР возбудило по факту ДТП уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Ревда, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube