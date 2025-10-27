В Ревде машина сбила трех девочек на тротуаре, две погибли на месте

Жуткое ДТП в Ревде на улице Чехова произошло вечером 27 октября. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, в трех девочек, стоявших на тротуаре и ждавших зеленый цвет светофора, влетел ВАЗ 12-й модели, которым управлял 37-летний мужчина. Две девочки погибли на месте, третью увезли в реанимацию. В больнице и водитель ВАЗа. Очевидцы сообщают, что машина влетела в здание.

Горожане в соцсетях сообщают, что именно этот ВАЗ целый день разъезжал по городу, создавая опасные ситуации.

На месте ДТП работают все службы, от ГАИ до СКР, движение перекрыто.

СКР возбудило по факту ДТП уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Ревда, Елена Васильева

