Виновника смертельной аварии в Ревде арестовали до 26 декабря

Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал Михаила Слободяна, сбившего насмерть двух девочек в Ревде, до 26 декабря. Он будет содержаться под стражей в СИЗО-1, передает корреспондент «Нового Дня». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения» (ч. 6 ст. 264 УК РФ).

ДТП случилось вечером 27 октября на улице Чехова в Ревде. Автомобиль «Лада» на большой скорости вылетел на тротуар и сбил трех девочек, ожидавших зеленый сигнал светофора. Две сестры 7 и 9 лет погибли сразу, их 11-летняя подруга находится в реанимации. У нее множественные переломы костей обеих ног и ушиб головного мозга средней тяжести.

Водитель после аварии попал в больницу, где ему оказали первую помощь. Госпитализация ему не потребовалась. В его крови были обнаружены алкоголь и наркотики. Во время судебного заседания стало известно, что мужчина недавно вернулся с СВО, проходил лечение в госпитале после тяжелого ранения. Машину приобрел незадолго до аварии. Последнюю неделю Слободян жил отдельно от семьи, снимал жилье и злоупотреблял алкоголем.

В суде он прятал лицо под капюшоном. На вопрос адвоката, хочет ли обвиняемый принести извинения родителям погибших девочек, мужчина сделал долгую паузу и невнятно сказал: «Простите, пожалуйста».

Завтра в Ревде пройдут похороны двух погибших девочек. На месте трагедии горожане организовали стихийный мемориал.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

