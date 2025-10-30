Мэр выступил с обращением перед похоронами девочек, убитых водителем-наркоманом

Сегодня в Ревде простятся с Аней и Кирой, которых сбил водитель-наркоман и алкоголик на тротуаре. Девочки – родные сестры, им было 7 и 9 лет. Накануне похорон с заявлением выступила мэр Ревды Татьяна Клепикова. «По просьбе родных, обращаюсь ко всем жителям города, и в первую очередь к представителям СМИ, с призывом проявить уважение к горю семьи. Прошу воздержаться от проведения видео- и фотосъемки во время церемонии прощания, чтобы близким дать возможность проститься с девочками в тишине и покое», – попросила она.

Напомним, прощание пройдет в храме Архистратига Михаила. Начало в 14:00. Для желающих проститься будет организован автобус, который отправится от площади Победы в 13:30.

Трагедия произошла 27 октября вечером. Находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения житель Ревды несколько дней разъезжал по городу, в конце концов, это привело к трагедии – машину на огромной скорости вынесло на тротуар, где находились дети. Сестры Аня и Кира погибли на месте от удара. Их 11-летняя подруга Лиза в реанимации. Водитель Михаил Слободян арестован на два месяца, пока идет следствие по уголовному делу по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения» (ч. 6 ст. 264 УК РФ). Максимум, что ему грозит, 15 лет лишения свободы.

После трагедии, 28 октября, жители Ревды устроили стихийный мемориал на месте гибели сестер. Они несли туда цветы, игрушки, свечи. В городе отменены все развлекательные мероприятия.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube