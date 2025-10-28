Сотни людей, тысячи цветов – ревдинцы идут нескончаемым потоком к мемориалу погибших детей (ФОТО)

Со вчерашнего вечера ревдинцы несут к импровизированному мемориалу у магазина «Монетка» на улице Чехова цветы и игрушки. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», люди идут нескончаемой толпой, несмотря на дождь.

В очереди к импровизированному мемориалу стоят и взрослые, и дети. На столы, накрытые красной тканью, складывают цветы, за ними у стен магазина – игрушки. Там же – личные вещи погибших детей и раненой девочки – шапочка, обувь.

Напомним, накануне вечером 37-летний местный житель на Lada Largus сбил троих девочек, стоявших на тротуаре у магазина и ждавших зеленый сигнал светофора. Две девочки – родные сестры 7 и 9 лет – погибли на месте, третью – их подружку 11 лет – скорая увезла в больницу, она на ИВЛ. Машина затормозила только тогда, когда врезалась в стену магазина «Монетка», ее водителя тоже госпитализировали. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

После ДТП сотрудники ГИБДД вытащили из машины многочисленные бутылки с алкоголем, энергетиками.

Портал E1 пообщался с женой водителя, сбившего девочек. Михаилу 37 лет, алкоголь – частое явление его жизни, в прошлом его увольняли с разных работ за вредные привычки. Потом он заключил контракт и ушел на СВО, пробыл там два года, получил ранение, прошел лечение в госпитале и был отправлен на два месяца домой. Машину, на которой было совершено летальное ДТП, Михаил купил недавно в Первоуральске, и сразу ушел в запой, регулярно в нетрезвом виде садился за руль. Накануне жена уговаривала супруга заканчивать пить, но он не послушал.

Судя по видео из больницы, куда после ДТП доставили водителя, он не понял, что произошло.

Ревда, Елена Васильева

