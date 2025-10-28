Дело водителя, сбившего насмерть двух девочек в Ревде, забрала военная прокуратура

Расследованием обстоятельств страшного ДТП в Ревде, в котором погибли две девочки, по сообщению источников, займется военная прокуратура. Водитель, который сбил детей на тротуаре у светофора, является военнослужащим, он проходит службу в зоне СВО.

Портал E1 со ссылкой на его жену сообщал, что Михаил, сбивший девочек, заключил контракт и ушел на СВО, пробыл там два года, получил ранение, и после госпиталя был отправлен на два месяца домой.

После ДТП у магазина «Монетка», в котором погибли две девочки и еще одна получила тяжелые травмы, водителя сначала увезли в больницу, затем его оттуда забрали для проведения следственных действий.

Как стало известно «Новому Дню» из собственных источников, решение о мере пресечения Михаилу будет принимать Екатеринбургский гарнизонный военный суд, но материалы туда пока не поступили.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube