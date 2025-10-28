У мемориала погибшим детям в Ревде идет молебен (ВИДЕО)

У мемориала в память о девочках, погибших накануне в Ревде на улице Чехова, идет богослужение. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», люди с цветами и игрушками, взрослые и дети, продолжают идти. Сейчас у мемориала, по общим подсчетам, находится порядка двух сотен человек.

Молебен на месте гибели девочек в Ревде (ВИДЕО)

Напомним, накануне вечером 37-телний местный житель на «ВАЗ-21012» сбил троих девочек, стоявших на тротуаре у магазина и ждавших зеленый свет светофора. Две девочки – родные сестры 7 и 9 лет, Кира и Аня, – погибли на месте, третью – их подружку 11 лет – скорая увезла в больницу, она на ИВЛ. Машина затормозила только тогда, когда врезалась в стену магазина «Монетка», ее водителя тоже госпитализировали. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

После ДТП сотрудники ГИБДД вытащили из машины многочисленные бутылки с алкоголем, энергетиками.

