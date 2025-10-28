Водителя, сбившего девочек в Ревде, задержали

Полиция задержала водителя «Лады», сбившего девочек на тротуаре в Ревде. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Материалы по избранию меры пресечения виновнику смертельной аварии должны поступить в Екатеринбургский гарнизонный военный суд.

Трагедия в Ревде

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в больнице Ревды мужчине оказали первую медицинскую помощь. В госпитализации он не нуждается. Проведенное исследование подтвердило, что водитель находился в неадекватном состоянии. В его крови обнаружено 0,753 мг/л алкоголя, что соответствует средней степени опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы. Расследование дела взято на особый контроль.

Как ранее писал «Новый День», трагедия случилась вечером 27 октября. Водитель «Лады» вылетел на тротуар и сбил троих девочек, ожидавших зеленый сигнал светофора. Две девочки, 9 и 11 лет, родные сестры, погибли сразу. Их 11-летняя подруга находится в реанимации в тяжелом состоянии. На месте гибели детей организован стихийный мемориал. Люди весь день несут к нему цветы и игрушки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

