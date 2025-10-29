В крови водителя-убийцы из Ревды кроме алкоголя были наркотики

В Екатеринбурге суд избирает меру пресечения Михаилу Слободяну, который сбил троих детей в Ревде. Под колесами его машины погибли две девочки 7 и 9 лет, еще одна 11-летняя пострадавшая находится в реанимации.

На заседании Слободян был в капюшоне и прятал лицо от журналистов. Он рассказал, что недавно вернулся с фронта, у него заключен контракт с Минобороны. Последние три месяца провел в госпитале из-за тяжелого ранения. Свою вину в ДТП мужчина признал.

По словам прокурора, Слободян вел асоциальный образ жизни, снимал жилье и не поддерживал связь с семьей. У него есть жена и 14-летний сын. После аварии в крови обвиняемого был обнаружен не только алкоголь, но и наркотические вещества. Командир военной части, где числится Слободян, представил отрицательную характеристику.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

