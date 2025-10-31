Девочка Лиза, пострадавшая в страшном ДТП в Ревде, переведена из реанимации в палату

Лиза, подруга сестер, погибших в страшном ДТП в Ревде, пришла в себя. Лечением ребенка занимаются специалисты 9-й городской больницы Екатеринбурга. Они уже перевели Лизу из реанимации в обычную палату.

«Лизу перевели в палату из реанимации. Я с ней. Врачи наблюдают. Пока сложно дать оценку. Чувствует себя удовлетворительно, немного разговаривает. В основном спит и набирается сил. Наша семья благодарит всех, кто так переживает за ребенка, спасибо вам за помощь, поддержку и заботу о Лизе», – цитирует ее маму, Дарью Разумову, «Ревдинский рабочий»

Напомним, резонансное ДТП случилось вечером 27 октября на улице Чехова в Ревде. Автомобиль «Лада» на большой скорости вылетел на тротуар и сбил трех девочек, ожидавших зеленый сигнал светофора. Две сестры 7 и 9 лет погибли сразу, их 11-летняя подруга попала в реанимацию. У нее были диагностированы множественные переломы обеих ног и ушиб головного мозга средней тяжести.

Виновник ДТП Михаил Слободян, севший за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, военным гарнизонным судом был заключен в СИЗО на два месяца.

Погибших девочек Аню и Киру похоронили 30 октября.

Екатеринбург, Елена Васильева

