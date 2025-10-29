Пострадавшая в ДТП в Ревде девочка пришла в себя

«Ревдинский рабочий» со ссылкой на читателей сообщил, что 11-летняя девочка, пострадавшая в страшном ДТП 27 октября, пришла в себя. «Лиза очнулась и дышит без аппарата искусственной вентиляции легких», – пишет издание.

Вчера сообщалось, что специалисты Территориального центра медицины катастроф перевезли ребенка из ревдинской больницы в детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга.

У девочки множественные переломы костей обеих ног и ушиб головного мозга средней тяжести.

Напомним, 27 октября пьяный мужчина в Ревде сбил трех девочек, дожидавшихся зеленого сигнала светофора. Две сестры 7 и 9 лет погибли, их подруга получила травмы и была госпитализирована.

Екатеринбург, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube