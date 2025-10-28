Депутаты утвердили еще одного замгубернатора

Депутаты заксо согласовали Алексея Кузнецова на пост заместителя губернатора – министра по управлению государственным имуществом.

Напомним, с 2013 по 2022 год Алексей Кузнецов работал министром природных ресурсов Свердловской области, затем губернатор Евгений Куйвашев предложил его на пост главы МУГИСО.

Таким образом, депутаты уже согласовали всех членов правительства, которых должны согласовывать по Уставу области – первого замгубернатора (Алексей Шмыков), министра финансов (Александр Старков), министра соцполитики (Александр Злоказов) и главы МУГИСО (Алексей Кузнецов).

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2025, РИА «Новый День»

