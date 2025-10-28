Мэрия продолжит сносить киоски, несмотря на иски предпринимателей

Администрация Екатеринбурга продолжит демонтаж уличных киосков, несмотря на судебные иски. Как сообщил «Новому Дню» директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин, только в этом году мэрия выиграла порядка 340 судебных дел. Около 300 киосков сейчас находятся под обеспечительными мерами, суды по ним идут чуть ли не каждый день, пояснил чиновник.

Сегодня на заседании комиссии по экономическому развитию Екатеринбургской думы депутаты предложили остановить городскую реформу уличной торговли. Тимофей Жуков напомнил, что в сентябре Седьмой кассационный суд в Челябинске признал недействительным постановление правительства Свердловской области о продлении договоров аренды с владельцами НТО без торгов сроком на два года. На основании этого постановления у большинства киосков в Екатеринбурге в 2025 году закончились арендные договоры, и мэрия стала массово сносить объекты. Жуков заявил, что теперь городские власти либо должны остановить демонтаж киосков, либо продлить сроки договоров аренды НТО как минимум до 31 декабря 2026 года, как указано в федеральном постановлении. В противном случае предприниматели будут оспаривать статус незаконности НТО и требовать компенсаций за снос, а это дорого обойдется бюджету.

Предложение Жукова поддержали Сергей Козлов и Виталий Чачин. Впрочем, председатель комиссии Артур Зиганшин заметил, что без засилья киосков в городе стало лучше. Максим Чаплыгин ответил, что у предпринимателей по-прежнему мало шансов в судебной тяжбе с чиновниками. «Решение кассации в Челябинске было странным. Сейчас областное правительство готовит ответ. Это не компетенция муниципалитета, мы устанавливаем только порядок демонтажа объектов. Если у НТО нет места в схеме размещения и договора аренды – этот объект незаконный. Был еще один кассационный суд в Перми, он подтвердил право региона устанавливать сроки продления договоров аренды», – прокомментировал чиновник. В итоге комиссия не стала принимать решение и выносить вопрос на обсуждение думы. Тимофею Жукову предложили доработать проект с учетом юридических замечаний.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

