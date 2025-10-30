Убийцу 11-летней девочки – насильника из Нижнего Тагила приговорили к пожизненному заключению

Свердловский областной суд вынес приговор Владимиру Александрову, который в августе 2024 года изнасиловал и задушил 11-летнюю Настю в Нижнем Тагиле.

Мужчина признан виновным по нескольким уголовным статьям: убийство малолетней, незаконное лишение человека свободы, изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 лет, насильственные действия сексуального характера. В ходе расследования выяснилось, что 5 августа 2024 года пьяный Александров заманил к себе в комнату общежития 20-летнюю девушку с психическим расстройством, которая жила по соседству. Он изнасиловал ее и 4 часа не выпускал из комнаты.

30 августа того же года в Нижнем Тагиле пропала 11-летняя Настя, которая жила в том же общежитии вместе с отцом, у девочки незадолго до этого умерла мать от тяжелой болезни. Тело ребенка нашли спустя четыре дня в подвале здания. Александрова задержали в аэропорту в Москве. В суде было доказано, что подсудимый после изнасилования привел девочку в подвал и задушил ее, чтобы скрыть преступление.

Как сообщили в следственном комитете, психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что мужчина является вменяемым. С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Александрова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

