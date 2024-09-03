Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки доставили в Екатеринбург на допрос

В отношении мужчины, подозреваемого убийстве 11-летней Насти Якиной, возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. В областном следственном комитете официально подтвердили, что тело девочки нашли в подвале дома с признаками насильственной смерти.

Настя ушла на прогулку 31 августа и не вернулась домой. О том, как шли поиски пропавшего ребенка, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: «Пропавшую 11-летнюю школьницу искали 140 сотрудников полиции Нижнего Тагила, а также волонтеры сразу трех добровольных отрядов: «Феликс», «Скорпион» и «Лиза Алерт». В поисковых мероприятиях был задействован личный состав подразделений уголовного розыска, службы участковых уполномоченных, по делам несовершеннолетних, ППС и охраны общественного порядка. Оперуполномоченные тщательно анализировали съемки с камер видеонаблюдения не только вблизи места жительства девочки, но и всего района, отрабатывался круг связей школьницы, ее родных и знакомых, проверялись ранее судимые лица и склонные к такого рода противоправным деяниям. В работе сыщики применяли полиграф».

Как сообщает СК, в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый мужчина, который проверяется на причастность к убийству девочки. Предварительно установлено, что подозреваемый пытался скрыть следы преступления и намеревался уехать, возможно, даже из страны. Мужчину задержали в Москве, когда он был в аэропорту, и доставили в Екатеринбург.

«В настоящее время он доставлен к следователю СК для допроса и производства следственных и иных процессуальных действий. С учетом полученных следствием доказательств будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении обвинения», – говорится в сообщении ведомства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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