У пропавшей в Нижнем Тагиле девочки недавно умерла мать

11-летнюю Настю Якину, которая пропала 31 августа в Нижнем Тагиле, воспитывает один папа, ее мама недавно умерла.

Как сообщает сообщество «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте», мать ребенка скончалась месяц назад от рака.

Как уже писал «Новый День», 31 августа, в субботу Настя ушла гулять и не вернулась. К ее поискам присоединился отряд «Лиза Алерт». Адрес штаба: Нижний Тагил, ул. Окунева 36, стоянка возле магазина «Магнит». В отряде ждут волонтеров, которые готовы участвовать в поисках.

Приметы: рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые волнистые ниже плеч. Была одета: кроссовки черные, штаны трикотажные темно-синего цвета, куртка розовая.

Просьба ко всем, кто видел девочку, знает о ее местонахождении, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-68-02 или на линию 02.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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