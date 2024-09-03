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Вторник, 3 сентября 2024, 12:12 мск

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Пропавшая в Нижнем Тагиле девочка погибла

Пропавшая в Нижнем Тагиле 11-летняя Настя найдена погибшей.

Об этом сообщает в соцсетях поисковый отряд «Лиза Алерт». Официального комментария от следственного комитета пока нет.

Как уже писал «Новый День», 31 августа, в субботу Настя ушла гулять и не вернулась. Три дня ее искали знакомые, полиция и волонтеры. Мама девочки умерла месяц назад, она оставалась вдвоем с отцом.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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