Пропавшая в Нижнем Тагиле девочка погибла

Пропавшая в Нижнем Тагиле 11-летняя Настя найдена погибшей.

Об этом сообщает в соцсетях поисковый отряд «Лиза Алерт». Официального комментария от следственного комитета пока нет.

Как уже писал «Новый День», 31 августа, в субботу Настя ушла гулять и не вернулась. Три дня ее искали знакомые, полиция и волонтеры. Мама девочки умерла месяц назад, она оставалась вдвоем с отцом.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube