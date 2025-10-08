Прокурор потребовал пожизненного заключения для педофила, убившего 11-летнюю девочку

Государственный обвинитель потребовал пожизненного заключения для Владимира Александрова, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 11-летней Насти, а также в изнасиловании 20-летней девушки с психическим расстройством.

«В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, 30 августа 2024 года 11-летняя Настя из Нижнего Тагила ушла на прогулку и не вернулась домой. Отец воспитывал девочку один, за 40 дней до этого ее мать умерла от рака. Настю искали более 140 человек – полицейские, волонтеры и знакомые. 3 сентября тело девочки обнаружили в подвале. Обвинение в убийстве предъявили 40-летнему соседу Владимиру Александрову, ранее судимому за грабеж и изнасилование. Его задержали в Москве. 4 сентября отец погибшего ребенка пришел с ножом на следственный эксперимент, который проходил в общежитии на улице Юности, и пытался напасть на обвиняемого.

По версии следствия, вечером 30 августа 2024 года Александров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом уговорил 11-летнюю соседку пойти к нему в гости и изнасиловал. Чтобы скрыть это преступление, он задушил ребенка.

Кроме того, выяснилось, что 5 августа 2024 года обвиняемый изнасиловал другую соседку – 20-летнюю девушку с психическим расстройством.

Были проведены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, психолого-психиатрические судебные экспертизы. Согласно заключению последнего исследования, фигурант является вменяемым и в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается.

На первом заседании суда отец убитой девочки сказал, что надеется на пожизненное заключение для преступника.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

