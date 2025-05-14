Завершено следствие по делу об изнасиловании и убийстве 11-летней тагильчанки (ФОТО)

Завершено следствие по резонансному уголовному делу об изнасиловании и убийстве 11-летней Насти из Нижнего Тагила. В ближайшее время дело будет направлено в суд.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обвиняемого будут судить сразу по нескольким тяжким статьям.

По версии следствия, 30 августа 2024 года в период с 22 час. 10 минут до 23 час. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманным путем уговорил 11-летнюю соседку пойти к нему в гости и изнасиловал. Чтобы скрыть преступление, он задушил девочку.

Кроме того, как сообщил представитель СУ СКР Александр Шульга, 5 августа 2024 года обвиняемый изнасиловал другую соседку – 20-летнюю девушку с психическим расстройством.

Были проведены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, психолого-психиатрические судебные экспертизы. Согласно заключению последнего исследования, фигурант является вменяемым и в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Как уже писал «Новый День», 30 августа 2024 года 11-летняя Настя ушла на прогулку и не вернулась домой. Отец воспитывал девочку один, за 40 дней до этого ее мать умерла от рака. Настю искали более 140 человек – полицейские, волонтеры и знакомые. 3 сентября тело девочки обнаружили в подвале. Обвинение в убийстве предъявили 40-летнему соседу, ранее судимому за грабеж и изнасилование. 4 сентября отец погибшего ребенка пришел с ножом на следственный эксперимент, который проходил в общежитии на улице Юности, и пытался напасть на обвиняемого.

Дело будет рассматривать Свердловский областной суд.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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