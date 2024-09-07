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Суббота, 7 сентября 2024, 08:15 мск

Новости Екатеринбург

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Защита парка, новые дискуссии о семье и приговор за грязную воду: итоги недели от РИА «Новый День»

Редакция «Нового Дня» подводит итоги первой недели осени. Представляем вашему вниманию краткий обзор самых важных событий последних дней.

Екатеринбуржцы снова защищают парк

На этой неделе в Екатеринбурге в недавно открытом после глобальной реконструкции парке Энгельса прошла встреча местных жителей с представителем фирмы «Техностройкомплект». Компания предпринимает уже третью попытку отделить от парка примерно десятую часть – и снять с нее статус особо охраняемой природной территории. Жильцы соседних домов категорически против.

Депутат призвала рожать детей в 18 лет

Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева призвала молодежь создавать семьи и рожать детей в 18-19 лет. Помогать им, по ее мнению, будут бабушки и дедушки. Слова депутата вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях.

В Нижнем Тагиле убили 11-летнюю девочку

В прошлую субботу 11-летняя Настя ушла на прогулку и не вернулась домой. Отец воспитывал девочку один, всего месяц назад ее мать умерла от рака. Настю искали более 140 человек – полицейские, волонтеры и знакомые. 3 сентября тело девочки обнаружили в подвале. Обвинение в убийстве предъявили 40-летнему соседу, ранее судимому за грабеж и изнасилование. Он заключен под стражу на срок до 3 ноября 2024 года.

Топ-менеджер первоуральского Водоканала отправился за решетку

Первоуральский городской суд вынес приговор замдиректора Водоканала Сергею Матафонову, которого признали виновным в получении взятки в крупном размере. Матафонову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн 520 тыс. рублей и с лишением права занимать должности на госслужбе на срок 3 года. В суде доказали, что он брал деньги у подрядчика, который должен был ремонтировать сети, а за качеством работы не следил.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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