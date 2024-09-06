«Так и запишите: мы против», – жители Екатеринбурга вышли на защиту парка Энгельса (ФОТО)

В Екатеринбурге в парке Энгельса сегодня прошла встреча местных жителей с представителем фирмы «Техностройкомплект». Компания предпринимает уже третью попытку отделить от парка примерно десятую часть – и снять с нее статус особо охраняемой природной территории.

Встреча прошла сумбурно – люди, по понятным причинам, были настроены решительно негативно. К тому же представители строительной компании не подготовились к встрече с большим числом людей – их доклад могли услышать только те, кто стоял вплотную к проектировщикам, которые говорили слишком тихо.

По заявлениям представителей «Техностройкомплекта», снятие охранного статуса нужно, чтобы вывести из-под спорткомплекса «Спартаковец» прогнившие коммуникации и переложить их под парковой землей. У местных жителей другая информация – чтобы потом построить на этой территории вторую очередь ледового спорткомплекса.

На вопрос, почему нельзя было провести все работы, когда в парке проводилась большая реконструкция при поддержке меценатов, представители строительной фирмы пожали плечами: «Не состыковались, слишком сложно».

Впрочем, и сейчас просто не будет. После двух неудачных попыток «Техностройкомплекта» мэрия отправила их выяснять мнение людей. Почему форматом была избрана именно полуформальная встреча в рабочее время, а не, например, публичные слушания, остается загадкой. Срез общественного мнения ТСК обещал отправить в мэрию. На уточняющий вопрос представительница компании неохотно признала: «Люди против», но уточнила, что следующий шаг – за администрацией Екатеринбурга, которая, по ее словам, либо будет проводить более масштабное исследование мнения местных жителей, либо просто откажет ТСК.

Отметим, если намерения «Техностройкомплекта» будут исполнены, парк потеряет примерно 3,2 тысячи квадратов (приблизительно из 30 тысяч), два десятка деревьев – тополей, лип, берез – будут срублены под корень. И, хотя представитель строительной компании обещала «восстановить благоустройство», над коммуникациями никто не будет сажать деревья, а значит, центр Екатеринбурга лишится и без того дефицитной зелени.

«Так и запишите: мы против, – говорит местная жительница Наталья. – Представляете, если они тут построят еще одну хоккейную коробку, тут будет настоящий транспортный коллапс, не говоря уже о том, что мы потеряем часть парка. Здесь уже сейчас не проехать, а что потом будет – нетрудно представить».

По словам местного жителя Сергея, когда строили первую очередь «Спартаковца» на месте дворового бесплатного корта, людям обещали, что их будут пускать заниматься – разумеется, этого не произошло. Льда в Екатеринбурге катастрофически не хватает, особенно в центре – спортивных команд, которые занимаются хоккеем, фигурным катанием, слишком много, и все хотят выбрать место для тренировок поудобнее. В «Спартаковце», например, хоккеем занимаются уральские чиновники, тренируются, в основном, по вечерам.

Сегодня местные жители организовались сами – и собрали подписи против.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube