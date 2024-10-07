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Понедельник, 7 октября 2024, 13:47 мск

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Несколько тысяч горожан проголосовали за парк Энгельса. Против – 10

В Екатеринбурге продолжается голосование, которое решит судьбу парка Энгельса. Оно проводится на портале госуслуг. В настоящий момент проголосовали больше 2,5 тысячи человек, причем за то, чтобы изменить границы парка, то есть вырубить часть деревьев, высказались только 10 человек.

Напомним, опрос проводит администрация Екатеринбурга – в мэрию обратилась фирма «ТехноСтройКомплект», которая намерена изменить границы парка «в виду разработки проектной документации объекта: «Вторая очередь подготовительного центра для начинающих хоккеистов с малой ледовой ареной».

Между тем, ранее представители проектировщика утверждали, что речь о строительстве новой арены не идет, а только о проекте перекладки коммуникаций – старые трубы, по их словам, изветшали, а чтобы проложить новые, придется срубить деревья.
Голосование продлится до 14 октября.

Екатеринбург, Елена Сычева

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