Защитники парка Энгельса побеждают в голосовании

Сегодня завершается голосование по изменению границ особо охраняемой природной территории – парка Энгельса, часть которого хотели отгородить застройщики ради строительства новой очереди хоккейной арены «Спартаковец». Люди высказались против.

После того как появились планы по возведению второй ледовой коробки, девелоперы через своих подрядчиков-проектировщиков заявили, что все коммуникации, которые ведут к первой очереди арены, обветшали и требуют немедленной замены. Провести ремонт не представляется, по их словам, возможным, лишь прокладка новых и строительство коллектора – под ареной это сделать нельзя (сейчас он находится там), а лишь рядом, и единственный свободный от застройки участок – часть парка, аллея деревьев, которые были посажены десятки лет назад.

Первичный сбор мнений горожан показал, что люди резко против – на собрании, которое проводили представители подрядчика в самом парке, екатеринбуржцы собрали подписи против изменения границ парка. После мэрия организовала аналогичный опрос уже с помощью системы «Госуслуг» – таково требование законодательства, если кто-то заявляет желание изменить границы ООПТ. Голосование шло с прошлых выходных, сегодня – последний день. К настоящему моменту высказались порядка 3,5 тысячи человек, планы застройщиков поддержали только 0,5%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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