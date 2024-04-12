Мэр Орлов и Фонд святой Екатерины проинспектировали парк Энгельса (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев побывали в парке Энгельса, который прошлой осенью открыли после глобальной реконструкции. Ее провели за счет уральских меценатов. Прежде каждую весну парк заболачивало, отдыхать в нем было нельзя, однако благодаря совместным усилиям городских властей, Фонда святой Екатерины, ПАО «Уралмашзавод» и ООО «УГМК-Агро» все удалось исправить.

«Парк стал совсем другим. Самое главное, что здесь нет воды, парк абсолютно безопасен, им можно пользоваться практически в круглосуточном режиме», – прокомментировал Алексей Орлов.

«Проект подразумевал создание дренажной системы, сейчас мы видим, что парк успешно перезимовал: дорожки сухие, много взрослых, много детей. И это, наверное, служит главным свидетельством того, что у нас все получилось, и горожане с радостью приняли этот подарок», – сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Пользуясь случаем, Алексей Орлов напомнил о проведении голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» и призвал екатеринбуржцев принять в нем участие.

Екатеринбург, Елена Сычева

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