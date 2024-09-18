Мэрия проведет опрос о стройке в парке Энгельса

Администрация Екатеринбурга выяснит, как горожане они относятся к стройке в парке Энгельса. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе мэрии. Речь идет о выносе коммуникаций из старого коллектора на территорию парка – инициатором выступает «Спартаковец».

Руководство планирует построить вторую очередь хоккейной школы, а для этого нужно убрать старый коллектор (строить над ним запрещает законодательство). Новый коллектор можно оборудовать только в парке, другой территории, по словам представителя застройщика, нет. Против застройки природной территории и вырубки деревьев выступают местные жители.

В мэрии объяснили, что сейчас определяются со сроками и форматом опроса. Скорее всего, это будет голосование на портале обратной связи. «Это обязательная процедура, так как в администрацию поступило письмо от проектировщика. В нем они прислали протокол собрания в парке и просят провести опрос горожан по теме возможного исключения части его территории из ООПТ», – уточнили в пресс-службе администрации города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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