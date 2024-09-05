Парк, который отремонтировали год назад, хотят застроить

Парк Энгельса, открытый после масштабного ремонта год назад, могут частично застроить – девелоперы претендуют на 3,2 тысячи квадратных метров, на которых они хотят разместить вторую очередь спорткомплекса «Спартаковец». Для этого придется рубить деревья.

Сам парк небольшой, но реконструкция в нем была проведена глобальная – до нее территорию каждый год топило и заболачивало. Но благодаря совместным усилиям городских властей, Фонда святой Екатерины, ПАО «Уралмашзавод» и ООО «УГМК-Агро» все удалось исправить. В парке была создана дренажная система и смонтирована система освещения, там благоустроили детские площадки, сделали новую удобную сеть дорожек, организовали места для спокойного отдыха, обновили скамейки, урны и так далее.

Отметим, что капстроительство в парке запрещено, этого не позволяет категория участка – особо охраняемая природная территория.

Инициатором раздела парка выступает компания «Технотройкомплект», которую возглавляет Сергей Заварухин. В штате фирмы три человека.

Екатеринбург, Елена Сычева

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