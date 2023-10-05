В Екатеринбурге открыли обновленный парк имени Энгельса (ФОТО)

Екатеринбург получил еще один подарок к 300-летию – сегодня официально открылся после масштабного благоустройства парк имени Энгельса, который много лет стоял запущенным.

На открытие приехал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который отметил, что жители города с нетерпением ждали окончания работ и уже с утра пришли в обновленный парк, чтобы оценить его.

«В Екатеринбурге появилась новая благоустроенная локация с современными детскими и спортивными площадками, освещением, лавочками. Прекрасно оборудована центральная площадь, где возможно проведение мероприятий районного уровня. Я благодарю Фонд святой Екатерины, «УГМК-Агро», подрядные организации, которые качественно и в сроки выполнили все работы. Объединение усилий привело к очень хорошему результату», – сказал Алексей Орлов.

Глава города не исключил, что парк будет переименован. Поблизости от него находится несколько школ, в нем часто гуляют дети, а его открытие после реконструкции состоялось в День учителя. «Если это будет парк Учителей – это будет красивая история. Профессия педагога почетна. Учителей, которые добились успеха в профессии, нужно знать в лицо. Было бы неплохо, если бы здесь появилась аллея заслуженных учителей, которые воспитали управленцев, талантливых художников, спортсменов», – считает Алексей Орлов.

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев заявил, что это был очень важный проект, поскольку он стал для фонда первым опытом благоустройства локации такого типа. «Мы, безусловно, волновались, но сегодня можно с уверенностью сказать, что наш первый блин вышел не комом. Будем надеяться, что это не последний наш опыт в вопросах благоустройства города», – сказал меценат.

Жители соседних домов рассказали «Новому Дню», что до реконструкции парк много лет находился в самом плачевном состоянии. Из-за отсутствия освещения его облюбовали асоциальные личности, семьи с детьми боялись даже зайти сюда в темное время суток. Другой бедой было отсутствие дренажной системы – после каждого сильного дождя и в период таяния снега площадки оказывались буквально под водой, люди вынуждены были перекидывать доски через лужи, чтобы как-то передвигаться по парку. Весной 2021 года его затопило настольно сильно, что дети плавали на досках, как на плотах. Сейчас в это сложно поверить – парк преобразился полностью.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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