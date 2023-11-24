Парку Энгельса впервые дадут официальное название. Варианты уже вызвали споры

Неожиданный поворот появился в дискуссии о названии парка Энгельса в центре Екатеринбурга. Оказалось, что этот топоним никогда не был зарегистрирован официально.

Такую информацию предоставила администрация города в ответ на запрос местного отделения КПРФ. В письме за подписью и.о. начальника департамента общественных связей Сергея Плахотина говорится, что словосочетание «парк Энгельса» является «исторически сложившимся традиционно используемым наименованием участка местности» в границах улиц Малышева – Бажова – Карла Маркса – Луначарского. Таким образом, сообщают городские чиновники, речь идет не о переименовании, а о первичном присвоении названия.

Также в ответе мэрии коммунистам уточнили, что вариант «парк Учителей» или «Учительский парк», предложенный главой города Алексеем Орловым, не будет рассматриваться топонимической комиссией – в Екатеринбурге уже есть улица Учителей в Пионерском районе, и это может привести к путанице. Говоря о варианте «парк святой Екатерины», о котором писали некоторые СМИ, в администрации сообщили, что похожих названий в городе пока нет, поэтому теоретически такое пожелание может быть рассмотрено. Однако пока в топонимическую комиссию таких заявок не поступало.

Предложение КПРФ о присвоении парку имени Энгельса будет доведено до членов комиссии. Сроки ее заседания по этому вопросу пока не назначены.

Напомним, парк Энгельса открылся после масштабного благоустройства в октябре. До этого он много лет стоял запущенным. Работы по благоустройству провел Фонд святой Екатерины. «В Екатеринбурге появилась новая благоустроенная локация с современными детскими и спортивными площадками, освещением, лавочками. Прекрасно оборудована центральная площадь, где возможно проведение мероприятий районного уровня», – сказал глава города Алексей Орлов на открытии парка после реконструкции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»