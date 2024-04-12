Новое название парка Энгельса обсудят с горожанами

Администрация Екатеринбурга вернется к вопросу о новом названии парка Энгельса. В дискуссии будет учтено мнение жителей. Возможно, он все-таки станет парком Учителей.

Об этом заявил сегодня глава города Алексей Орлов, инспектируя парк после окончания зимнего сезона. «Я думаю, что в ближайшее время мы проведем все-таки общественное обсуждение по названию этого парка. В прошлом году была неплохая инициатива – парк Учителей с установкой аллеи почетных учителей, которых у нас достаточно много. Я думаю, что мы эти общественные процедуры запустим и по результатам вынесем на комиссию по топонимике и примем соответствующие решения», – сказал мэр Екатеринбурга.

Напомним, парк Энгельса открылся после масштабного благоустройства в октябре 2023 года. До этого он много лет стоял запущенным. Работы по благоустройству провел Фонд святой Екатерины. «В Екатеринбурге появилась новая благоустроенная локация с современными детскими и спортивными площадками, освещением, лавочками. Прекрасно оборудована центральная площадь, где возможно проведение мероприятий районного уровня», – сказал глава города Алексей Орлов на открытии парка после реконструкции. Тогда же глава рассказал об идее переименовать парк в честь заслуженных педагогов города.

Против этого предложения выступили коммунисты Екатеринбурга, которые потребовали сохранить прежнее название – парк Энгельса. Но в деле появился неожиданный поворот: оказалось, что этот топоним никогда не был зарегистрирован официально. В мэрии коммунистам сообщили, что словосочетание «парк Энгельса» является «исторически сложившимся традиционно используемым наименованием участка местности» в границах улиц Малышева – Бажова – Карла Маркса – Луначарского. Таким образом, сообщают городские чиновники, речь идет не о переименовании, а о первичном присвоении названия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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