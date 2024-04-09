У Екатеринбурга осталось 3 недели, чтобы получить деньги на парк

У Екатеринбурга пока не получается мобилизоваться на голосовании по выбору парка, который получит федеральные деньги на обновление. Пока что свой голос за одну из восьми площадок отдали чуть больше 143 тысяч жителей уральской столицы. Это примерно 37% от KPI. Остается 3 недели, чтобы проголосовали еще 63%, причем многие административные возможности уже исчерпаны.

Напомним, в Екатеринбурге должны принять участие в выборе 389,5 тысячи человек. Если город не достигнет порога виртуальной явки – а это минимум 30% жителей, то на финансирование из госбюджета надеяться не стоит. При этом в прошлом году Екатеринбург таким образом уже лишился денег на парки.

Как писал «Новый День», в 2023-м, когда решалась судьба финансирования на этот год, участие в голосовании приняли только 140 тысяч жителей Екатеринбурга при минимальном пороге в 264 тысячи (25%).

Екатеринбург, Елена Сычева

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