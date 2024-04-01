Екатеринбургу надо набрать больше 318 тысяч голосов на новый парк. Это нереально

В России идет голосование за парки и скверы, которые можно тотально обновить за федеральный счет. Условие простое – каждый город должен сделать явку, которая устанавливается от численности населения. В Екатеринбурге должны проголосовать больше 318 тысяч человек. Но для уральской столицы это почти нереально. Например, в прошлом году проголосовали только 140 тысяч жителей Екатеринбурга при минимальном пороге в 264 тысячи (25%), а сейчас этот показатель вырос, но не активность горожан.

Винить екатеринбуржцев в том, что они «плохо голосуют» за объекты благоустройства, как это делают в некоторых кабинетах чиновников, совершенно бессмысленно. И вот почему. В небольших городах благоустройство, которое проводится по нацпрограмме, видно сразу. Отремонтировали, к примеру, набережную – и ей пользуются все горожане, просто потому что мест для отдыха в городке немного. И есть стимул голосовать на будущий год. Именно поэтому Волчанск, Талица, Невьянск и еще десяток городов в Свердловской области уже выполнили и даже перевыполнили KPI.

В Екатеринбурге, как и в любом другом крупном городе, все сложнее. Последний раз в рейтинговом голосовании за парки, которые претендовали на деньги проекта «Формирование комфортной городской среды», уральская столица активно участвовала в 2022-м. Но тогда, во-первых, был существенно ниже минимальный порог «явки». Во-вторых, была борьба между парком «Уралмаш» и Преображенским парком в Академическом. Победил в итоге второй, хотя оба шли ноздря в ноздрю. И совершенно ясно, что у проигравших было огромное чувство разочарования. Так же ясно и то, что никто с ЖБИ или Вторчермета не станет ездить на Метеогорку, чтобы погулять в обновленном новом парке, а потому голосовать за него бессмысленно.

За две недели со старта голосования в нем приняли участие только 15 тысяч человек, и сейчас в Екатеринбурге разворачивают кампанию по активизации участников опроса – после прошлогоднего позора (город не добрал до нижнего порога явки и денег не получил ни на один парк) третьей столице России просто необходимо реабилитироваться в глазах федеральных властей. Но есть большие сомнения, что набрать 318 тысяч голосов получится. Даже если не брать во внимание аргументы выше, только что закончилась президентская кампания, и включение административного ресурса вряд ли будет кстати, а без него рассчитывать на результат не приходится.

Честным было бы не заставлять миллионники разрываться между парками и скверами, а придумать принципиально иную систему поощрения из федерального бюджета, а нынешнюю схему с рейтинговым голосованием оставить для маленьких муниципалитетов, если так уж хочется узнать, какие потребности есть у людей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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