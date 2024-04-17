Названы отстающие уральские города, из-за которых мэрам устроили разнос

Свердловским мэрам устроили разнос за недостаточно активных жителей городов – они «плохо» голосуют по проекту «Формирование комфортной городской среды». Финансирование получат только те территории, где не менее 30% жителей старше 14 лет проголосуют за тот или иной парк. Выбор же самой площадки, которая получит деньги, соответственно, определяется простым большинством голосов.

К настоящему моменту десять свердловских муниципалитетов не справляются с темпами явки. Это Реж, Верхняя Салда, Первоуральск, Краснотурьинск, Арти, Белоярский, Североуральск, Нижний Тагил, Екатеринбург и Дегтярск. При этом последние два не набрали и 50% от нужного числа голосов (по состоянию на понедельник, 15 апреля).

Отметим, что свой KPI есть и у всего региона в целом – в Свердловской области должны проголосовать не меньше миллиона человека во всех муниципалитетах в совокупности. Сейчас Среднему Уралу не достает более 220 тысяч голосов, набрать которые нужно до конца месяца – за 2 недели. При этом львиная доля ответственности лежит на Екатеринбурге, где как раз не хватает около 200 тысяч голосов. За последние две недели город набрал около 120 тысяч.

Напомним, ранее «Новый День» объяснял, с чем может быть связана низкая активность жителей уральской столицы в рейтинговом голосовании.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube