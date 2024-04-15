Екатеринбургу не хватает 200 тысяч голосов, чтобы получить деньги на реконструкцию парков и скверов

Жители Екатеринбурга продолжают голосовать за парки и скверы, которые претендуют на федеральные деньги. Речь о проекте "Формирование комфортной городской среды", по которой в следующем году одна из общественных территорий города может получить транш на реконструкцию или благоустройство. Для этого нужно «сделать явку». До конца голосования остается чуть больше двух недель, сейчас в нем приняли участие 182 тысячи человек. Это чуть меньше половины от KPI – 47%. Городу нужно набрать еще порядка 200 тысяч голосов.

Напомним, что некоторые территории Свердловской области уже выполнили минимум – к примеру, Волчанский городской округ, Верхняя Тура и Краснотурьинск. Екатеринбург в прошлом году не смог набрать нужное количество голосов, поэтому в этом году федерального финансирования на реконструкцию и благоустройство парков не получит.

Екатеринбург, Мария Осинцева

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