Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки взят под арест

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила избрал меру пресечения Владимиру Александрову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 11-летней Насти Якиной. Мужчина заключен под стражу на срок до 3 ноября 2024 года.

40-летнему тагильчану предъявлено обвинение в преступлениях по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней) и ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Ему грозит пожизненный срок.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, прокурор и следствие заявили о необходимости ареста, так как мужчина пытался сбежать после содеянного, а также может предпринять попытки скрыть доказательства преступления, еще не обнаруженные следствием.

На заседании суда присутствовал отец убитой девочки Александр Якин. Накануне он пытался напасть с ножом на обвиняемого во время проведения следственного эксперимента.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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