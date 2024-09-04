СК предъявил обвинение тагильчанину в изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы

Следственный комитет предъявил обвинение 40-летнему тагильчанину в изнасиловании и убийстве 11-летней Насти Якиной (ч.4 ст.131 УК РФ и ч.2 ст.105 УК РФ). Наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, в ночь на 31 августа 2024 года в комнате дома по улице Юности в Нижнем Тагиле мужчина изнасиловал девочку, после чего, находясь в подвале жилого дома, убил ее. Сокрыв следы преступления, он покинул город. Полицейские задержали обвиняемого в Москве в аэропорту. На допросе он дал признательные показания. Мужчина проверяется на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений.

Завтра Дзержинский районный суд Нижнего Тагила изберет меру пресечения обвиняемому. Следствие ходатайствует о заключении под стражу.

Как ранее писал «Новый День», 11-летняя Настя 31 августа ушла на прогулку и не вернулась домой. Отец воспитывал девочку один, всего месяц назад ее мать умерла от рака. Настю искали более 140 человек – полицейские, волонтеры и знакомые. Тело девочки обнаружили в подвале общежития на улице Юности, где она жила с отцом. Обвиняемый проживал с ними по соседству. На мужчину пали подозрения, так как он уехал в день пропажи девочки, и у него ранее была судимость за грабеж и изнасилование.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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