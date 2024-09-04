Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки проверят психиатры

Подозреваемый в убийстве 11-летней Насти доставлен из Екатеринбурга в Нижний Тагил.

Задержан подозреваемый в убийстве девочки

Как сообщили в следкоме, в ближайшее время его допросят и предъявят обвинение. Ожидается, что завтра в Дзержинском суде Нижнего Тагила ему выберут меру пресечения, следствие будет настаивать на заключении под стражу.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, осматривают место происшествия. В отношении подозреваемого будет проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Как уже сообщал «Новый День», в отношении 40-летнего тагильчанина возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. Ранее он уже был судим за грабеж и изнасилование. Подозреваемый пытался скрыть следы преступления и намеревался уехать. Мужчину задержали в Москве, когда он был в аэропорту, и доставили в Екатеринбург, а оттуда – в Нижний Тагил.

Напомним, 11-летняя Настя ушла на прогулку 31 августа и не вернулась домой. О том, как шли поиски пропавшего ребенка, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: «Пропавшую 11-летнюю школьницу искали 140 сотрудников полиции Нижнего Тагила, а также волонтеры сразу трех добровольных отрядов: «Феликс», «Скорпион» и «Лиза Алерт». Оперуполномоченные тщательно анализировали съемки с камер видеонаблюдения не только вблизи места жительства девочки, но и всего района, отрабатывался круг связей школьницы, ее родных и знакомых, проверялись ранее судимые лица и склонные к такого рода противоправным деяниям. В работе сыщики применяли полиграф».

Днем 3 сентября тело девочки нашли в подвале.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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