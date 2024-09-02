В Нижнем Тагиле пропала школьница (ФОТО)

В Нижнем Тагиле пропала 11-летняя Настя Якина, она не вернулась домой с прогулки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, с заявлением о пропаже дочери обратился отец. В настоящее время все дежурные наряды ориентированы на розыск девочки.

Приметы: рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые волнистые ниже плеч. Была одета: кроссовки черные, штаны трикотажные темно-синего цвета, куртка розовая.

Просьба ко всем, кто видел девочку, знает о еt местонахождении, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-68-02 или на линию 02.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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