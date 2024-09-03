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Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы задержан в Москве

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней Насти, которая пропала три дня назад в Нижнем Тагиле. Тело девочки было обнаружено сегодня в подвале общежития, где она жила с отцом.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в убийстве школьницы подозревается сосед семьи, 40-летний Владимир А. В квартире мужчины полицейские нашли кровь. Подозреваемого задержали сегодня в аэропорту Внуково. Известно, что у мужчины есть судимость.

Настя Якина ушла на прогулку 31 августа и не вернулась домой. Отец воспитывал ее один, всего месяц назад в семье произошла трагедия – мать умерла от рака.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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